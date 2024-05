Ue: Meloni, ‘vorrei spuntare commissario di peso’**

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Per le nomine dei commissario europeo “vorrei spuntare una delle più importanti, che ci aiuti a difendere meglio gli interessi italiani, anche se si sa che i commissari non lavorano per la loro nazione”, una nomina di peso dunque come “sull’economia, non indebolita come accaduto l’ultima volta, piena, o la competitività, il mercato interno la coesione, ce ne sono diverse e significative, credo anche la delega al green deal sia molto importante, possiamo dire che qualcosa che non ha funzionato”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’.

Sul green deal bisogna “correggere il tiro” o il “Timmermans…come di fatto già si sta correggendo”, ha scherzato poi raccogliendo una battuta di Belpietro.