Maggio 30, 2022

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) – “Spero si possa arrivare a un accordo, si possa approvare il pacchetto di sanzioni contro la Russia. Comprendo la situazione dei Paesi membri, ma ci sono limiti alla nostra flessibilità per non perdere credibilità nei confronti dei nostri cittadini”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in una conferenza stampa a margine dei lavori del Consiglio europeo straordinario in corso a Bruxelles.