Maggio 30, 2022

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) – “I leader europei stanno capendo che per noi la cosa più importante è l’unità, altrimenti Putin va a trarne vantaggio. Continueremo a cercare un’unità che Putin non si sarebbe mai aspettato di vedere”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in una conferenza stampa a margine dei lavori del Consiglio europeo straordinario in corso a Bruxelles.