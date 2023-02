Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “In Europa sono in discussione temi essenziali per l’Italia: il patto di stabilità, gli aiuti di stato, il PNRR. Fare gli offesi per la Meloni esclusa dai vertici non è solo patetico: è inutile. Se vuole difendere l’Italia la destra faccia politica, invece di tenere il broncio”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio Misiani.