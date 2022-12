Ue: Monti a Meloni, ‘ineccepibile, ma occhio al protagonismo per essere preziosa per Italia’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Sono lieto di poter dire che il rapporto del governo con l’Ue è stato positivo, quasi ineccepibile”, salvo “per qualche schermaglia pittoresca e poco utile con la Francia”. Lo ha detto Mario Monti, nel suo intervento al Senato nel dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio Ue.

Il senatore a vita ha messo in guardia la premier: “Un governo come il suo convinto, penso in buona fede, che i precedenti governi siano da ‘italietta’ può essere tentato dal protagonismo. Ma ci sarà qualche volta una alternativa tra protagonismo e risultati e alle volte il protagonismo non è la scelta migliore”.

Monti ha proseguito: “Il mio governo avrebbe potuto sbattere i pugni sul tavolo contro la austerità tedesca, ma ha preferito ottenere risultati con mesi e mesi di confronto durissimo per mettere nell’angolo la Merkel e togliere la camicia di forza tedesca alla Bce”.

(Adnkronos) – Monti, tra l’altro, ha suggerito alla premier: “Non bisogna mai togliere l’occhio dal triangolo cruciale Italia, Francia, Germania. Sono convinto che quanto l’Italia sta con le proprie forze economiche e finanziarie sulle proprie gambe in Europa come in questo momento, può avere un ruolo particolarmente importante soprattutto quando Francia e Germania non sono perfettamente allineate tra loro. Lei ha l’occasaione di essere preziosa in Europa se riuscirà, nel momento in cui Francia e Germania sono disallineate sulla governance europea e sulla politica di difesa, a esercitare una funzione di mediazione a favore dell’Italia”.