Ue: Monti, ‘nessuno scandalo per veto su Patto stabilità ma premier non dica solo no’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Non sarei minimamente scandalizzato ma abbastanza lieto se lei in caso di necessità usasse il veto sul Patto di stabilità, ma non può andare là piena di veti”. Lo ha sottolineato il senatore a vita Mario Monti, nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.