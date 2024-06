Ue: Monti, ‘sia con destra che sinistra personaggi di peso in Europa, si segua traccia’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Le auguro successo per le nomine che arrivino, ma sia sotto governi di sinistra che di destra l’Italia ha avuto personaggi di peso, Prodi, Mogherini, il vicepresidente Tajani e ricordo me stesso, segua questa traccia”. Lo ha detto Mario Monti, intervenendo in Senato, in occasione delle comunicazioni del premier Meloni in vista del Consiglio europeo.