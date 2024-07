Ue: Nardella, ‘vile attacco a Decaro, da Afd metodo da fascisti’

31 Luglio 2024

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Solidarietà totale ad Antonio Decaro per questo vile attacco. AFD non si smentisce, usa la diffamazione e la violenza per attaccare gli avversari. Un metodo ormai noto, da fascisti, che si ritorce contro chi lo pratica”. Così Dario Nardella, eurodeputato Pd, su twitter.