Ue: Nevi, ‘Metsola sarà valido interlocutore per Italia’

16 Luglio 2024

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Felice della meritatissima elezione di Roberta Metsola a presidente del Parlamento europeo. Una Presidente molto vicina all’Italia e con un solido rapporto di vicinanza politica con Forza Italia e con Antonio Tajani. Sarà un valido interlocutore istituzionale per far contare di più l’Italia in Europa”. Così su X, Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro.