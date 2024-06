Ue: Nevi, ‘ruolo Tajani fondamentale, Feltri e Il Giornale perdono credibilità’

30 Giugno 2024

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “È gravissimo che ‘Il Giornale’ dia uno spazio così importante a Vittorio Feltri che, come spesso gli capita, ormai, parla di cose che non conosce. Dovrebbe quindi capire che è arrivata l’ora -per lui- di mettersi a riposo. Tra l’altro, chi lo conosce comprende bene che ne ha veramente bisogno. Anche per i suoi lettori, perché non debbano intravedere i segni inequivocabili di una incipiente decadenza. Dovrebbe sapere che mentre lui spara idiozie a raffica, come fosse al bar dopo una bevuta, si è nel bel mezzo di una trattativa delicatissima in cui Antonio Tajani sta svolgendo un ruolo fondamentale per evitare che l’Italia sia ancora relegata in serie B”. Lo afferma il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

“D’altronde, noi oggi siamo nella serie B dell’Europa -aggiunge- per colpa della sinistra. Il ruolo di Gentiloni è veramente un ruolo da serie B. Solo il fatto di avere il Ppe dentro il Governo italiano e l’autorevolezza e la credibilità di Tajani ci può salvare e dare al nostro Paese il ruolo che merita. La cosa che più mi dispiace è che questi articoli fanno perdere credibilità a ‘Il Giornale’, a cui siamo tutti molto affezionati e sulla cui credibilità vogliamo ancora scommettere, se le condizioni lo consentiranno”.