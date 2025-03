Ue: Nobili (Iv) distribuisce Manifesto Ventotene in Consiglio Lazio, ‘principi fondamentali’

26 Marzo 2025

Roma, 26 mar (Adnkronos) – “Veniamo dai giorni dello scontro politico sul Manifesto di Ventotene. Uno scontro politico incredibile alla luce del riconoscimento nazionale e internazionale di quel testo come pilastro fondamentale della costruzione dell’Unione Europea”. Lo ha detto Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia viva, che ha distribuito 50 copie del Manifesto di Ventotene ai consiglieri regionali del Lazio durante l’odierna seduta del Consiglio.

“Uno scontro irresponsabilmente innescato dalle parole del Presidente Meloni che ha strumentalmente calpestato la memoria di Spinelli, Rossi e Colorni, confinati dal regime fascista sull’isola e ridicolizzato i contenuti di un testo il cui valore storico e l’attualità sono riconosciuti da tutti. Talmente condivisi che sono orgoglioso di ricordare che nello Statuto della Regione Lazio, tra i principi fondamentali, all’articolo 3 si legge: La Regione, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene promuove l’integrazione europea come valore fondamentali della propria identità”, ha aggiunto Nobili.

“Con questo spirito ho pensato di omaggiare i colleghi – spero lo gradiranno – con una copia del Manifesto che in questi giorni il quotidiano La Repubblica ha diffuso e di proporre un ordine del giorno che impegna la Regione a diffondere nelle scuole il testo del manifesto e a promuovere iniziative e campagne che diffondano l’integrazione europea come valore fondamentale, così come previsto dal nostro Statuto”, ha concluso Nobili.