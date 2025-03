Ue: opposizioni contro Meloni, ‘oltraggio a democrazia, si vergogni’ (2)

19 Marzo 2025

(Adnkronos) – E’ stato proprio l’intervento del capogruppo di Azione alla Camera, pacato nei toni, a far salire la temperatura in aula fino alla decisione del presidente Fontana di sospendere i lavori. E’ stato il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, non ‘microfonato’, ad alzarsi in piedi per dire a Richetti: “Basta, ma piantala”, con ampi gesti.

A questo punto tutta l’opposizione a iniziato a rumoreggiate e a urlare “fuori fuori”. Lasciando l’emiciclo, Nicola Fratoianni ha spiegato: “Quando si parla di fascismo, uno come Bignami dovrebbe solo tacere. E invece che fa? I gesti in aula e dice di andare via!”. Tra i più determinati, in aula, i dem Debora Serracchiani e Peppe Provenzano, che arrivano fino ai banchi del governo per protestare. E’ a questo punto che Fontana ha deciso di sospendere la seduta.