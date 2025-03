Ue: opposizioni in ordine sparso, Pd cerca sintesi**

17 Marzo 2025

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Opposizioni in ordine sparso in Parlamento sulle risoluzioni per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo. I gruppi presenteranno ciascuno la propria proposta. Azione ha già fatto sapere che la sua sarà identica alle risoluzioni su Ucraina e difesa approvate al Parlamento europeo. Più Europa si schiera a favore del riarmo europeo e della prosecuzione del sostegno a Kiev. Al contrario i 5 Stelle confermano la linea della netta contrarietà al ReArm Eu e chiedono sia sostituito da un piano di investimenti su sanità e lavoro. Posizione simile a quella di Avs. “Buttare 800 miliardi di euro in nuove armi significa suicidare l’Europa e il suo progetto”, ha detto anche oggi Nicola Fratoianni.

Più complicata la situazione in casa Pd dopo giorni di tensioni seguiti alla spaccatura della scorsa settimana nel voto in Europa. Oggi pomeriggio si parlerà della risoluzione in una riunione con i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, il capogruppo in commissione Esteri a Montecitorio, Enzo Amendola, e quello di palazzo Madama, Alessandro Alfieri (che è anche coordinatore della minoranza) e con responsabile Esteri dem, Peppe Provenzano.

Mentre in altre occasioni il testo delle risoluzioni sulle comunicazioni di Meloni è stato scritto a più mani, stavolta dovrebbe essere Provenzano a portare una proposta sul testo da presentare in Parlamento, riferiscono fonti parlamentari dem. “Noi non possiamo sconfessare il voto dei ‘nostri’ in Europa”, avvertono dall’area riformista. ‘Pontieri’ sarebbero al lavoro per tentare una sintesi. Operazione complicata ma possibile “se c’è la volontà politica di farlo”, si sottolinea. Sintesi che tenga unite le anime dem ed eviti che qualcuno sia tentato dal sostenere le mozioni, o parti delle mozioni, di altri gruppi. Domani mattina alle 11 e 30 è fissata alla Camera una riunione congiunta dei deputati e senatori dem.