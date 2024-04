Ue: Orlando, ‘direttiva su rider conferma nostro lavoro per Europa sociale’

24 Aprile 2024

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il via libera finale del Parlamento europeo alla direttiva sui lavoratori delle piattaforme conferma il nostro lavoro, iniziato con il Governo Draghi, per andare nella direzione di una Europa sociale e dei diritti dei lavoratori, da difendere di fronte alle minacce di austerità e rigore. L’Italia è stata in prima fila per questa battaglia, come per quella sulla direttiva per il salario minimo, e deve esserne orgogliosa”. Così sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.