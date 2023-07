Ue: Orlando (Pd), ‘tra screzi destra nostro interesse in secondo piano’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Tra gli screzi della destra in Europa si rischia di mettere in secondo piano il tema della collocazione internazionale. Tra Le Pen e i conservatori della Meloni la distanza non è una banale divergenza, ma il tema del rapporto con la Russia. Questa cosa peserà”. Lo ha detto Andrea Orlando, del Pd, a Agorà estate.

“Non è semplice neanche il rapporto tra conservatori e popolari, domani la premier italiana incontrerà il Premier polacco, in Polonia si sta discutendo di una legge che mette fuori legge o fuori gioco per 10 anni chiunque abbia avuto rapporti con i russi nell’attività di governo, il principale destinatario di questa legge è il leader dell’opposizione, che è il capo dei popolari polacchi. È del tutto evidente che si tratta di un maccartismo alla rovescia”, ha aggiunto.

“Queste forze di estrema destra, dice Meloni che ‘difendono il loro interesse nazionale’ ma sono contro il nostro interesse nazionale, rispetto al tema della gestione dei flussi migratori la posizione di Polonia e Ungheria è contro il nostro Paese”, ha concludo il deputato del Partito demoratico.