Ue: P. De Luca (Pd), ‘con incarico a Draghi continua percorso riforme’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Quando l’Europa è coraggiosa, riesce a mettere in campo risposte innovative e straordinarie, necessarie per affrontare le sfide complesse del nostro tempo. Pienamente condivisibile il messaggio che Von Der Leyen ha lanciato oggi, invitando a non interrompere nei prossimi anni il percorso delle riforme avviato a Bruxelles per rafforzare sempre più la nostra Unione”. Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue.

“Solo con maggiore integrazione potremo difendere al meglio gli interessi dei nostri Stati, delle nostre famiglie, dei nostri lavoratori, delle nostre imprese e delle nostre comunità. In questa prospettiva, è estremamente positiva la decisione di affidare a Mario Draghi il compito di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea. È un motivo di orgoglio per tutti noi e uno stimolo a continuare il cammino intrapreso in questi ultimi anni per un’Europa sempre più solidale, forte e dinamica”.