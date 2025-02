Ue: P. De Luca, ‘scenderemo in piazza per Ue forte e democratica contro i sovranisti’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Accogliamo con favore la proposta del giornalista e scrittore Michele Serra che sulle colonne di Repubblica lancia un appello per scendere in piazza a favore dell’Europa. Il Pd lo farà con estrema convinzione. E ricordo anche che al riguardo abbiamo presentato una proposta di legge costituzionale a mia prima firma, condivisa anche dalla Segretaria Schlein, per inserire nell’articolo 11 della Costituzione il riferimento all’appartenenza dell’Italia all’Europa, quale nostra comunità di destino. Invitiamo tutte le forze politiche a sostenerla in Parlamento. Noi scenderemo in piazza per riaffermare con forza i valori di un’Europa democratica contro i sovranismi pericolosi che stanno prendendo il sopravvento”. Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee.

“L’Europa è presidio di libertà, diritti e democrazia. Solo rafforzandone l’autonomia strategica si potranno difendere al meglio gli interessi delle nostre comunità, affrontando le sfide del futuro e dando risposte alle preoccupazioni di tutti i cittadini. Il Governo Meloni chiarisca la propria posizione. Intende lavorare per un’Europa forte e protagonista o debole e subalterna? Non può più tacere. I suoi silenzi stanno imbarazzando l’Italia”, aggiunge De Luca.