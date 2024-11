Ue: P.De Luca, ‘vigileremo su linea europeista Fitto e commissione’

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “La nomina di Fitto è un riconoscimento alla storia e al peso del nostro Paese, fondatore dell’Europa, non al governo italiano. Nel suo ruolo Fitto rappresenterà la Ue e l’augurio di buon lavoro è l’auspicio che porti avanti con determinazione, come il suo predecessore Paolo Gentiloni, le linee programmatiche pro europeiste della Von der Leyen condivise con le forze socialiste, liberali e popolari”. Così Piero De Luca, capogruppo del Pd alla camera nella commissione politiche Ue.

“Noi al contrario della premier Meloni abbiamo sempre difeso l’interesse italiano nei fatti e non a parole; visto che l’allora leader dell’opposizione arringava le piazze proprio contro il candidato italiano Gentiloni. Dal lavoro di questa Commissione dipenderà il futuro della Ue. Noi vigileremo dunque affinché non sbandi o torni indietro su temi chiave come politiche su clima o welfare e su una maggiore integrazione dalla difesa alle politiche industriali, dal debito a una sanità comuni. Fitto dovrà dimostrare nei fatti di essere europeista e lavorare per l’indispensabile rafforzamento della Ue contro pericolose spinte disgreganti, mettendo da parte le azioni e le politiche dei sovranisti e conservatori presenti nel governo italiano e sulla scena continentale”.