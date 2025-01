Ue: Parigi, ‘Commissione protegga Stati membri da ingerenze di Musk’

8 Gennaio 2025

Parigi, 8 gen. (Adnkronos/Afp) – Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha esortato la Commissione Europea a proteggere i suoi Stati membri con “la massima fermezza” contro le ingerenze, in particolare quella del capo di X, Elon Musk, nel dibattito pubblico europeo. “O la Commissione europea applica con la massima fermezza le leggi che ci siamo dati per proteggere il nostro spazio pubblico, oppure, se non lo fa, dovrà accettare di restituire agli Stati membri dell’Ue la capacità di farlo”, ha detto Barrot a radio France Inter.