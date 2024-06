Ue: Paroli (Fi), ‘trattativa a battute iniziali, Tajani impegnato per intese’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Nelle trattative europee siamo alle battute iniziali. C’è una maggioranza uscente che, evidentemente, non è abbandonabile perché popolari, liberali e conservatori da soli non hanno i numeri. E ci sono tantissime caselle da riempire su cui bisogna trovare una quadra che metta d’accordo le aspettative di tutti. Non sarà semplice. Le prese di posizione in questa fase servono anche ad aprire le trattative. Io credo che alla fine, se non tutti i conservatori, almeno la presidente Meloni appoggerà Von der Leyen se sarà lei la candidata, come tutto fa pensare che sarà”. Così a Coffee Break, su La7, il senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli.

“Il nostro segretario Tajani – ha proseguito – è impegnatissimo a fare in modo non solo che i conservatori possano entrare in questa maggioranza o appoggiarla dall’esterno, ma che ci sia anche una sintonia da parte di più forze politiche e più governi su quello che ci sarà da fare nei prossimi anni. Dobbiamo essere consapevoli che quello che c’è in gioco è davvero importante. Il nuovo patto di stabilità dovrà fare i conti con i problemi economici e le necessità di investimenti da parte di tutti i paesi, e non dimentichiamoci che abbiamo ancora una guerra in casa”, ha concluso.