Ue: Pd chiede audizione Draghi in Senato su rapporto competitività**

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – Il Pd con la senatrice Tatiana Rojc ha chiesto di audire, in commissione Politiche Ue a palazzo Madama, l’ex-premier Mario Draghi sul rapporto per la competitività per l’Unione Europea presentato nei giorni scorsi. La richiesta è stata avanzata al presidente della commissione, Giulio Terzi di Sant’agata.