Ue: Pd trova intesa su mozione, testo al Gruppo dem**

Roma, 18 mar (Adnkronos) – Intesa trovata nel Pd sul testo della mozione che i dem si apprestano a presentare in occasione delle comunicazioni della premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio Ue. Nel documento, che ora viene sottoposto all’Assemblea dei Gruppi dem, sono confermate le critiche al piano ReArm Eu con un via libera al ‘Libro bianco sulla difesa’. Nessun riferimento esplicito a un no al piano di Difesa Ue, invece.