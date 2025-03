Ue: Pellegrino (Fdi), ‘Pd con le donne solo quando conviene’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Il gesto di Prodi nei confronti di Lavinia Orefici è l’emblema di quanto la sinistra non sopporti che siano messi in discussione i suoi feticci, ormai stantii, sconfessati dalla storia e dal buon senso. È anche l’ulteriore prova che il Partito democratico è dalla parte delle donne solo quando conviene e pertanto non riesce a provare sdegno nel momento in cui una giornalista fa una domanda scomoda e viene strattonata da un ex presidente del Consiglio. Con questo coacervo di contraddizioni, alimentato dalla totale ignoranza dei suoi stessi testi sacri, la sinistra si dimostra ancora allo sbando e non all’altezza di rappresentare i cittadini nelle Istituzioni”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento Tutela vittime del partito.