Ue: Peluffo (Pd), ‘generico e ideologico è Pichetto’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Dall’intervento che abbiamo ascoltato all’inaugurazione di Plast, il Salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma, sembra che ad avere un approccio generico e ideologico sia il ministro dell’Ambiente. Gilberto Pichetto Fratin trascura il fatto che è proprio grazie all’azione politica del Partito democratico, e in particolare dell’eurodeputata Patrizia Toia, relatrice in Parlamento europeo, che sono state inserite alcune deroghe al regolamento comunitario sui divieti di imballaggio monouso a salvaguardia soprattutto della filiera agricola e del settore della ristorazione. A oggi, infatti, se il riciclo raggiunge la percentuale dell’85%, il Paese membro può derogare agli obblighi di riuso. E’ dunque la concertazione nel merito, con una stretta alleanza fra imprese, ambiente e lavoro, ciò che è in grado di portare risultati, a differenza del muro contro muro ideologico utilizzato dalla destra che invece non porta a niente. Anzi, è controproducente”. Lo dichiara Vinicio Peluffo, capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive alla Camera.