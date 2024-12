Ue: per Euronews Draghi e Letta tra leader europei di maggiore successo nel 2024

30 Dicembre 2024

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Mario Draghi e Enrico Letta sul podio tra i leader europei che hanno avuto maggiore successo nel 2024. La classifica dei ‘vincitori e perdenti’ è stata fatta da Euronews. ‘Premiati’ anche il polacco Donald Tusk e lo spagnolo Pedro Sanchez. Ecco la motivazione per Draghi e Letta: “Questi due ex primi ministri italiani potrebbero non partecipare più al Consiglio europeo, ma getteranno una lunga ombra sul lavoro di Bruxelles”.

In particolare per le relazioni che hanno svolto per la commissione Ue: “Quest’anno entrambi hanno pubblicato relazioni autorevoli in cui si lamentava la crescita economica incerta degli europei, che sta rallentando rispetto a quella degli Stati Uniti, con misure che spaziano da un nuovo fondo di sussidi all’allentamento delle normative. Quel messaggio è stato recepito forte e chiaro, incorporato nelle descrizioni delle mansioni di ogni nuovo Commissario europeo. La minaccia di ulteriori danni economici derivanti dai dazi di Trump non fa che renderlo ancora più evidente”.

Tra i perdenti il francese Emmanuel Macron, il tedesco Olaf Scholz e il rumeno Klaus Iohannis. Mentre nella categoria da ‘tenere d’occhio’: l’olandese Mark Rutte, l’ungherese Viktor Orban e il britannico Keir Starmer.