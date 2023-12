Ue: Picierno, ‘abusivo a Bruxelles è Salvini’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Credo che l’unica presenza percepita come abusiva, o comunque di passaggio a Bruxelles, sia proprio quella di Salvini, ricordato per le sue tante assenze e per le magliette pro Putin indossate in Aula. L’impostazione che è emersa dal convegno di Firenze è radicalmente sbagliata e antistorica, con questo continuo soffiare sulle paure, proporre un ritorno all’Europa delle piccole patrie, per rintanarci tutti nei confini nazionali. Sono a una distanza siderale da quella che è la nostra idea di Europa”. Così Pina Picierno, del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo, in un’intervista con ‘La Stampa’.