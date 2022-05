Ue: Picierno, ‘Consiglio europeo prova di forza e unità’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia si presenta come una prova di forza e unità europea su tutta la linea. Entro fine anno saranno tagliati i 2/3 delle importazioni di petrolio, determinando un colpo durissimo per le casse di Putin”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

“Le aspettative del dittatore russo sono state nuovamente infrante, poiché diversamente da quanto pensava la compattezza dell’Unione Europea si è confermata e consolidata. Si sta definitivamente cristallizzando l’idea che gli approcci nazionali, su tutti i temi e su tutti i fronti, sono destinati a rivelarsi sterili e controproducenti. Le conclusioni del Consiglio Europeo Straordinario mostrano come, a partire da energia e difesa, la coesione europea sia un dato di fatto. Ha ragione Draghi: per contemperare così tanti e diversi bisogni, non è più sufficiente e adeguato mettere al centro i bilanci nazionali”.