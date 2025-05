Ue: Picierno, ‘lavoriamo a riforma federale istituzioni europee’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Oggi siamo chiamati a disvelare la coltre di retorica e affrontare i problemi alla loro radice. Con la responsabilità del coraggio. Mettere in condivisione le ricchezze minerarie della Ruhr oggi equivale a mettere in comune strumenti di difesa, di sicurezza, di politica estera, tecnologia, ricerca. Equivale a compiere l’ultimo miglio della democrazia europea in favore di una complessiva riforma federale delle sue istituzioni, del rapporto tra Commissione, Parlamento europeo e cittadini europei, della sua sovranità e del rapporto con la volontà popolare. Le conquiste europee non vanno date per scontate. Possono regredire se non le difendiamo. Possono sfaldarsi, se non le rinnoviamo, perché l’Europa è e sarà ciò che decideremo di farne”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo al festival degli Stati Generali delle Democrazie a Rom