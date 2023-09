Ue: Picierno, ‘nessuna maggioranza possibile senza socialisti’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Non c’è una maggioranza possibile senza i socialisti all’interno del Parlamento Europeo. Non è una novità ed è un dato da tenere sempre presente. Ciò bisognerebbe farlo capire ai sovranisti italiani, in particolare ai leghisti, che spesso vagheggiano formule inesistenti rispetto a ipotesi di maggioranze spostate a destra, senza la presenza dei socialisti”. Lo ha detto la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, intervenendo su ‘Rainews24’.

“I leghisti si mettano l’anima in pace, non esiste alcuna maggioranza senza il contributo dei progressisti europei, come non esiste senza il contributo dei liberali, che rappresentano una forza consistente. A prescindere dai calcoli numerici, bisognerà partire sempre e comunque da un assunto: la prossima legislatura dovrà essere quella delle riforme, come ha sottolineato Mario Draghi il cui ruolo fondamentale è stato riconosciuto anche oggi nel discorso di Ursula von der Leyen”.