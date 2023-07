Ue: Picierno (Pd), ‘tutele per giornalisti segnalano nuovo capitolo per libertà informazioni’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per la libertà di espressione e d’informazione, con il voto del Parlamento europeo sulle nuove regole a protezione dei giornalisti e degli attivisti nell’Ue: l’obiettivo è rafforzare le tutele per proteggerli da azioni legali infondate, che intendono metterli a tacere. L’aspetto fondamentale risiede nella costruzione di un approccio uniforme, valido in tutti i Paesi dell’Unione europea, secondo un’ottica transfrontaliera”. Così, in una nota, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europea ed eurodeputata in quota Partito democratico. “Novità significativa e da tempo attesa è inoltre l’istituzione di sportelli unici in cui le vittime di Slapp (acronimo in inglese di ‘azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica’) possano chiedere informazioni e consulenza, a cui le autorità nazionali dovrebbero fornire anche assistenza finanziaria, legale e psicologica”, si legge ancora.

“Le tutele, che si vogliono introdurre – spiega Picierno – rappresentano uno strumento che impedirà di intimidire e silenziare i giornalisti, pratica che stava registrando una preoccupante diffusione. L’efficacia delle misure proposte oggi si trova soprattutto nelle garanzie per le vittime delle Slapp, compresa la possibilità di chiedere il rapido respingimento della causa, nel qual caso sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia”. Quindi, “si tratta di una pagina storica per la libera informazione in Europa, uno spartiacque che può e deve segnare una cesura netta contro ogni tentativo di censura, diretta e indiretta. Spero che questa norma sia da sprone anche all’Italia che da troppo tempo attende una legge contro le querele temerarie”, conclude la vicepresidente.