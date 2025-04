Ue: Picierno, ‘propaganda sovranisti e populisti produce frutti pericolosi’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Le manifestazioni di odio radicale non c’entrano nulla con le giuste rivendicazioni per una formazione più giusta e libera e sono solo il frutto avvelenato della disinformazione, della propaganda, della criminalizzazione a fini elettorali che in questi anni e ultimi tempi si è alzata contro l’Europa. Il sentimento diffuso di giovani e studenti verso l’Europa è di amicizia, ma il lavoro di sovranisti, putiniani, populisti uniti contro l’unica frontiera di pace e democrazia nel mondo produce frutti pericolosi come questo”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, commentando la bandiera dell’UE data alle fiamme oggi da alcuni studenti davanti al Ministero dell’Istruzione.