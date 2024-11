Ue: Picierno, ‘von der Leyen ci dica se da luglio è cambiato qualcosa’

14 Novembre 2024

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Lo scontro tra le forze politiche in Europa è drammatico. Noi non ci siamo mai opposti all’idea che l’Italia, in quanto paese fondatore, potesse avere una vicepresidenza: le nostre perplessità erano e sono legate all’ipotesi di una nuova e diversa maggioranza. I popolari fanno prevalere logiche di carattere nazionale”. Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, a Ping Pong su Radio 1.

“Quando la dimensione inter-governativa o nazionale prevale sul dibattito europeo, noi registriamo un arretramento drammatico rispetto alla dimensione politica europea. Ora siamo dentro un tragico scontro e voglio richiamare alla responsabilità tutte le forze politiche. La composizione del governo dell’Unione Europea non deve diventare il tavolo di contesa di questioni nazionali. Esistono un programma e un tracciato di valori su cui Ursula Von der Leyen ha ottenuto la fiducia del Parlamento Europeo. Si riparta da quelli, la Presidente si esprima e ci dica se da luglio è cambiato qualcosa”.