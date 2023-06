Ue: Picierno, ‘voto su Asap in continuità con nostro impegno in Ucraina’

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico e il Pse intendono proseguire sulla strada non solo del sostegno a Kyiv ma nella costruzione di una difesa comune europea, che sia all’avanguardia nei prossimi anni. Il dibattito intorno a questioni cruciali è sempre una ricchezza per la nostra comunità, nessuna preoccupazione quindi per i quattro voti di astensione espressi a titolo personale da alcuni colleghi”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, del Pd.

“Con il voto di oggi si conferma la nostra ferma volontà di sostenere una pace giusta per l’Ucraina, di permettere al suo popolo di difendersi e di arrivare integri ad un tavolo negoziale”.