Ue: Pignedoli (M5s), ‘maggioranza in tilt su Von Der Leyen’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Le forze di governo vanno in tilt sul futuro di Ursula Von der Leyen. Mentre Forza Italia con il silenzio complice della Meloni oggi esulta per la sua candidatura bis a Presidente della Commissione europea, dalla Lega arriva una nota che definisce la sua Commissione come sciagurata. Sull’Europa il centrodestra non ha una visione comune e questo rischia di danneggiare in primis l’Italia a tutto vantaggio degli altri Paesi europei come già visto sulla riforma del Trattato di Stabilità o sul Patto europeo migrazione e asilo. Sui dossier che contano le forze di destra che sono al governo vanno in ordine sparso e non hanno nessuna credibilità a Bruxelles”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.