Ue: Più Europa in piazza il 6 aprile a Bologna

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Più Europa parteciperà alla manifestazione “Una Piazza per l’Europa”, che si terrà domenica 6 aprile alle ore 15 in Piazza del Nettuno a Bologna. L’evento, promosso dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, rappresenta un’importante occasione per ribadire il nostro impegno a favore di un’Europa federale, più democratica, più forte e fondata sui valori di libertà e solidarietà”. Lo affermano il Coordinatore regionale di Più Europa Toscana Federico Eligi, e Arcangelo Macedonio, Membro della Direzione nazionale di Più Europa.

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per i sindaci Matteo Lepore e Sara Funaro per aver promosso questa significativa iniziativa, che dimostra come le amministrazioni locali possano svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere il dibattito europeo e nel difendere i principi dell’Unione. Di fronte alle sfide che l’Europa è chiamata ad affrontare, è essenziale il contributo di tutte le forze democratiche ed europeiste per rafforzare il progetto comunitario e contrastare ogni forma di nazionalismo”, dichiarano Eligi e Macedonio.