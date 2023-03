Ue: Pizzarotti, ‘Governo già in crisi’

Marzo 22, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Alla vigilia del prossimo Consiglio Europeo questo governo è già in crisi. Al dibattito in Aula sulle comunicazioni della premier Meloni, i ministri della Lega hanno fatto sentire l’assenza dai banchi del governo, salvo poi recuperare in corsa. Eppure, siamo di fronte a una tappa fondamentale: la guerra in Ucraina sempre più intensa e la situazione migranti, che dopo la strage di Cutro ha dimostrato tutta l’inefficacia di questo governo e delle sue leggi”. Lo dichiara in una nota il presidente di +Europa Federico Pizzarotti.

“L’Italia rischia di presentarsi al Consiglio Europeo fragile e non compatta, quando di fronte alle crisi internazionali avremmo bisogno di un’Italia solida. Se ci aggiungiamo, infine, il disinteresse di questo esecutivo verso i nostri partner europei il dado è tratto: in questo Consiglio Europeo rischiamo di trovare un’Italia ancora più lontana dall’Europa”, conclude Pizzarotti.