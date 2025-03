Ue: Procaccini, ‘da Bertinotti afflato per dittatura partito rivoluzionario’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni televisive in cui Fausto Bertinotti parla di oggetti contundenti che avrebbe lanciato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni solo per aver letto alcuni passi del Manifesto di Ventotene sono inutilmente violente”. Lo afferma il co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo e deputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini.

“Si possono criticare le parole della presidente del Consiglio -aggiunge-senza dover ricorrere ad espressioni odiose come quelle formulate da chi, in passato, ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera. E proprio in quegli anni lo stesso Bertinotti ha potuto apprezzare il tono coerente, ma sempre misurato, di Giorgia Meloni quando era alla vicepresidenza della Camera. Sono concetti violenti quelli usati dall’ex leader di Rifondazione comunista che tradiscono un certo afflato per la dittatura del partito rivoluzionario che è cruciale nel Manifesto di Ventotene. Ed evidentemente danno ragione a chi ne ha denunciato le venature antidemocratiche”.