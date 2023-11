Ue: Procaccini, ‘documento Italia valorizza ruolo agricoltore contro ambientalismo ideologico’

Novembre 20, 2023

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Il documento presentato oggi dall’Italia sulle politiche agricole UE, ha il merito di rimettere l’uomo, l’agricoltore al centro delle azioni in campo agricolo. L’iniziativa del ministro Francesco Lollobrigida, ha trovato grande apprezzamento da molti Stati nel Consiglio Agricoltura a Bruxelles e apre importanti prospettive per l’intero settore, valorizzando l’uomo nella funzione di bio-regolatore. Ruolo troppo spesso non considerato in favore di un esasperato ambientalismo che niente ha a che fare con la tutela del territorio”. Lo afferma il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.

“Il documento propone una visione vicina alle posizioni dei Conservatori, in cui l’agricoltore è il primo ecologista perché vive nella Natura e della Natura. Coadiuvato dall’esperienza e dalla conoscenza scientifica, può e deve intervenire nella tutela dell’ecosistema. Su questi temi il gruppo ECR chiamerà al confronto entro la fine dell’anno esponenti istituzionali e politici, ma anche rappresentanti delle forze produttive, in un convegno internazionale che tratterà esattamente delle tematiche poste dal ministro Lollobrigida”.