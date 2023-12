Ue: Prodi a Meloni, ‘non ha ancora deciso tra Budapest e Bruxelles, si decida’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – “Meloni ci sta isolando? Non ha ancora deciso se stare con Bruxelles o con Budapest. Sta tenendo il suo voto in sospeso per vedere quando sarà più necessario al momento delle elezioni, intanto però si perde la guida dell’Europa. In Europa c’è un nucleo forte e l’Italia ha sempre contribuito. Non ho mai pensato che l’Italia fosse il motore dell’Europa, ma è sempre stata decisiva”. Lo ha detto Romano Prodi a margine del Forum Pd sul’Europa. Interrogato su quale consiglio darebbe alla premier in Ue, Prodi risponde: “Si decida signora, si decida”.