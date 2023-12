Ue: Prodi, ‘da Orban contraddizioni che governo Meloni cavalca’**

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “La Brexit è stata frutto dello specchietto retrovisore. Quando conversavo con i colleghi erano tutti coscienti dei rischi, ma dicevano che Londra non si è mai fatta comandare da nessuno. La Brexit sta dando frutti tali per cui possiamo essere sicuri che nessun paese ripeterà quell’errore. Orban è sempre contro l’Europa, ma non sarà mai fuori dall’Europa, malgrado le sue contraddizione che anche il nostro governo cavalca con grande spensieratezza”. Così Romano Prodi al Forum Pd sull’Europa.