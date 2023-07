Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Meloni si dice “ammirata” per come Morawiecki ha difeso in Europa gli interessi della Polonia…contro quelli dell’Italia. Ma i “patrioti” non volevano difendere l’interesse nazionale? O era quello altrui. Eccoli, i nazionalisti: o vanno contro gli altri o contro se stessi”. Lo scrive su Twitter Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd.