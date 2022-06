Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Oggi a Bruxelles si prendono decisioni storiche per l’Europa: con l’avvio del percorso di adesione di Ucraina e Moldavia l’Europa sarà più forte. Per questo con Enrico Letta abbiamo voluto essere qui con i leader progressisti e socialisti per dare il sostegno del Pd”. Cosi su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo nella segreteria nazionale del Pd.