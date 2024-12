Ue: Rampelli, ‘con questo Governo si volta pagina’

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Con le sue comunicazioni alla Camera dei deputati in previsione del Consiglio europeo, il presidente Meloni ha tracciato la rotta italiana e forse europea nel contesto planetario. Il nostro Governo fin dall’inizio ha dato centralità alle politiche internazionali, cosa che avremmo dovuto fare da sempre per esercitare il ruolo che spetta all’Italia in Europa e nel mondo. Per non restare intrappolati nelle derive ideologiche e auto-lesionistiche del globalismo -green deal, dirigismo, delocalizzazioni, concorrenza sleale, inverno demografico e immigrazione, dipendenza energetica, alimentare, militare- solo un Governo come questo, il più stabile in Italia da più di dieci anni a questa parte, il più compatto nella sua traiettoria strategica poteva avere la forza per provare a voltare pagina”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione europea, le numerose dichiarazioni di leader e analisti internazionali che certificano Giorgia Meloni come personalità politica forte e autorevole, gli ospiti che da tutto il mondo si muovono per raggiungere Atreju, sono solo alcuni segnali di questa rivoluzione. Siamo consapevoli -aggiunge Rampelli- di essere un mezzo per la rinascita italiana ed europea e non un fine per cumulare potere. Più sarà densa l’azione del Governo italiano più sarà vicino l’obiettivo della pace e del rispetto dei diritti umani in Medio Oriente e in Ucraina con la conseguente stagione di prosperità che ne scaturirà. La rotta è chiara, la guida è giusta, nella speranza che la crisi franco tedesca possa essere superata anche grazie alla stabilità e all’efficacia italiana”.