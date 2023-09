Ue: Renzi, ‘bene regolamento, se devo lasciare incarichi li lascio’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set (Adnkronos) – “Questa legge va benissimo. Gli scandali sono di chi prende tangenti, non di chi fa attività legale. E’ giusto, le regole del Parlamento europeo anno benissimo. Non ho nessuna difficoltà a dire che semi candido per l’Europa anche rinunciando a tanti incarichi a livello internazionale lo faccio, perchè situazione preoccupa, l’Europa non tocca palla”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘L’aria che tira’ su La7 a proposito del nuovo regolamento del Parlamento europeo.

“Le leggi le ho sempre seguite, ma mi hanno massacrato. Se per dare una sveglia devo lasciare incarichi, certo che li lascio”, ha aggiunto il leader di Iv