Ue: Renzi, ‘Fitto ha tutte le carte in regola, spero lo votino anche dal Pd’

12 Novembre 2024

Roma, 12 nov (Adnkronos) – “Io sono perché Raffaele Fitto venga confermato, è una persona perbene e seria, ha tutte le carte in regola per servire l’Europa, per essere l’italiano che ci rappresenta molto autorevolmente in Europa. Spero che anche larga parte del Pd voti per Fitto”. Lo ha detto Matteo Renzi a Ping Pong, su Radio Uno Rai.