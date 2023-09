Settembre 11, 2023

Roma, 11 set (Adnkronos) – “L’Europa andrebbe cambiata da capo a piedi ma non come sta facendo il governo. Se il governo si appoggia ai sovranisti fa del male all’Italia. Bisogna accordo perchè l’Europa si occupi di salari e non di burocrazia. Ma è lunga”. Lo ha detto Matteo Renzi al pomeriggio di Radio1.