Ue: Renzi, ‘Meloni autogol, ‘vota Giorgia per cambiare Europa’ fuffa’

28 Giugno 2024

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “La Meloni ha chiesto di votare Giorgia per contare in Europa. Gli italiani le hanno creduto: lei ha vinto le elezioni, noi no. Sono bastati venti giorni per capire che era tutta fuffa. Giorgia non tocca palla, l’Italia è più debole e l’Europa non cambia, purtroppo. Che autogol”. Lo scrive su X il leader di Iv, Matteo Renzi.