Ue: Renzi, ‘Meloni carica di incoerenze, bisogna scegliere’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Non è vero che lei non ha cambiato idea, non è vero. Ricordo il Congresso di Fiuggi. La coerenza della presidente Meloni è messa a dura prova quando assume l’incarico di governo”. Lo ha detto Matteo Renzi in Senato, rivolgendosi alla premier.

“Ma noi sappiamo che si cambia. Lei ha una grande sfida davanti, la presidente di un partito di destra europeo costretta, o entusiasta, ad andare in Europa e iniziare un percorso che speriamo positivo e scegliere definitivamente su quale modello di Europa immagina di costruire il suo governo”, ha spiegato il leader di Iv.

“La vera contraddizione è sull’Europa, quando Meloni rivendica la sua amicizia con l’esperienza polacca e ungherese tradisce l’idea di Europa sulla quale dovete discutere. O si sta con la Meloni 1 o con la Meloni 2. Anche lei è carica di tante incoerenze”, ha aggiunto Renzi.