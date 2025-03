Ue: Renzi, ‘Meloni utilizza Ventotene come diversivo’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar (Adnkronos) – “Meloni utilizza Ventotene come diversivo. Le è servito da morire per non discutere di ciò che è importante. E’ un tentativo di diversificare che la dice lunga: ma le casse delle famiglie come stanno? Le bollette? Le accise sul gasolio?”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira, su La7.