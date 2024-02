Ue: Renzi, ‘Meloni voterà Von der Leyen ma non so come convincerà Vox e gli altri in Ecr’

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Io credo che Meloni voterà Von der Leyen. Le conviene stare dentro questa maggioranza. Ma Meloni ha un partito europeo un po’ incasinato: ha Vox, ha i polacchi e ora ha questo Zemmour, uno che va a dire che la Francia deve prendersi il Piemonte e la Lombardia… Non so come farà a convincerli”. Così Matteo Renzi a Forum in Masseria.

“I socialisti hanno il nome migliore per il consiglio europeo, Antonio Costa. A Renew Europa resta quello che avanza, ovvero il Parlamento”.